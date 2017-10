Otávio foi um dos presentes na Gala Dragões de Ouro e confessou que, agora que conhece plenamente o FC Porto, será adepto para sempre."Quando entramos aqui, aprendemos a gostar. Sou brasileiro e claro que não era adepto do FC Porto antes, mas quando vens para cá e vives aqui… Sou portista e vou ser sempre portista", começou por dizer ao Porto Canal.O médio brasileiro, de 22 anos, falou depois de Diogo Dalot e Wenderson Galeno, premiados, respetivamente, nas categorias de Jovem Atleta do Ano e Atleta Revelação do Ano: "É um prémio que todos pensam em ganhar aqui no FC Porto. São dois jovens que conheço bastante bem. Estão agora a subir e tentamos dar-lhes o maior apoio possível. Com certeza que nos vão ajudar bastante este ano".

Autor: Luís Miroto Simões