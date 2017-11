Continuar a ler

Com a recuperação do médio, de 22 anos, é a primeira vez em mais de dois meses que o técnico dos dragões conta com todos os jogadores aptos. A última vez que tal aconteceu para um jogo foi na 6ª jornada do campeonato, frente ao Rio Ave. Nessa altura, a 17 de setembro, Sérgio Conceição dispôs de toda a gente para elaborar a convocatória e nem sequer havia castigados, ao contrário do que se verifica agora com Corona.



Otávio é mais uma opção para os compromissos que se avizinham, dando soluções para o meio-campo ou ataque. Enquanto esteve às ordens do técnico, o brasileiro participou em oito jogos, mas apenas três como titular, e marcou um golo. Um rendimento escasso, em comparação com o que produziu na época passada, mas que ainda vai a tempo de ser invertido. O médio é um dos jogadores mais tecnicistas do plantel.

Depois de na sexta-feira o boletim de treino do FC Porto ter revelado que Marega, Otávio e Soares estavam em treino condicionado e tratamento, no caso dos dois primeiros, e ginásio em relação ao último, de uma assentada foram todos dados como aptos para a competição. Soares e Marega surgiram de forma surpreendente entre os convocados para o jogo frente ao Aves, enquanto Otávio já trabalhou sem limitações no treino de ontem.Mais uma boa notícia para Sérgio Conceição, que passa a contar com todos os jogadores a 100 por cento fisicamente para o clássico da próxima sexta-feira. Recorde-se que Otávio contraiu uma rotura muscular no adutor da coxa direita, na véspera da receção ao RB Leipzig, que o afastou da equipa quase um mês.

Autor: Rui Sousa