Depois de uma lesão muscular e da recaída que impediram Otávio de ter maior protagonismo na primeira metade da época, fevereiro foi o mês que marcou o ressurgimento de um dos mais talentosos médios do FC Porto. O brasileiro, de 23 anos, bem pode ser apontado como o verdadeiro reforço de inverno, tal como foi a preponderância que assumiu na equipa nos últimos jogos, em comparação com os quatro jogadores que chegaram em janeiro (Gonçalo Paciência, Majeed Waris, Yordan Osorio e Paulinho).Em Chaves, Otávio foi utilizado como médio-ofensivo e ajudou a projetar os dragões para uma vitória confortável. Frente ao Liverpool foi substituído ao intervalo e até aí estava a ser um dos melhores entre os portistas, recuperando o ritmo em Portimão, voltando a jogar de início, desta vez mais descaído pela direita. O médio marcou o primeiro golo no campeonato e deu sinais de serenidade na condução da equipa a tempo inteiro.