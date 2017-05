Os empates consentidos pelo FC Porto em casa afastaram a equipa do título. De partida para o Brasil, onde vai gozar férias, Otávio admitiu que os pontos perdidos no Estádio do Dragão saíram demasiado caros.

"Falhámos, acima de tudo, por termos perdido aqueles pontos em casa. Se isso não tivesse acontecido, com aqueles empates, tínhamos conseguido chegar ao título de forma tranquila. Não foi só o empate com o V. Setúbal, com o Feirense também. Depois fomos para os últimos jogos mais pressionados", disse ontem o médio, de 22 anos, em declarações à Sport TV, deixando uma palavra de conforto a Nuno Espírito Santo, com quem gostou de trabalhar: "Fez um grande trabalho. Não merecia acabar desta forma. Esteve bem, como todos. E todos gostámos de trabalhar com ele. Desejo-lhe o melhor."

Autor: Rui Sousa