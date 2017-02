Otávio não competia desde 3 de dezembro passado, altura em que foi substituído numa partida com o Sp. Braga. Seguiram-se semanas afastado dos jogos, devido a uma hérnia inguinal, mas ontem o brasileiro foi titular e até fez uma assistência, para o golo de Soares."Foi um regresso positivo. Não sabia quando é que teria uma oportunidade, mas fiz como todos os colegas e dei o máximo", disse Otávio, de 22 anos, prosseguindo: "Foi um jogo bem conseguido e dominámos. Chegámos ao terceiro e quarto golos e aí tudo ficou mais tranquilo."No horizonte dos dragões surge já o desafio com a Juventus, para a Champions: "Na nossa casa, com os nossos adeptos, poderemos fazer um bom resultado."