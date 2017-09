O FC Porto rumou esta segunda-feira para o Mónaco onde, amanhã, irá defrontar a equipa orientada por Leonardo Jardim na 2.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. Otávio recuperou da lesão e integrou a convocatória de Sérgio Conceição.A comitiva dos azuis e brancos foi liderada pelo presidente Pinto da Costa e deverá chegar ao Mónaco pelas 12H35 locais (11H35 de Lisboa). De tarde, Sérgio Conceição dará a habitual conferência de imprensa (16H45 de Lisboa), seguida de um treino no Estádio Louis II (17H30), com os primeiros 15 minutos da sessão abertos à imprensa.Lista de convocados: Casillas, José Sá (guarda-redes); Ricardo, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Reyes, Alex Telles, Layún, Danilo, Óliver, Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, Corona, Hernâni, Marega, Aboubakar e Soares.