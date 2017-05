Otávio foi considerado o MVP do jogo que fechou a época do FC Porto, no Estádio do Dragão, e não escondeu a sua satisfação pelo facto. No entanto, o criativo, de 22 anos, apressou-se a esclarecer que abdicava dessa distinção em troca do título de campeão nacional. "Este prémio é fruto do meu trabalho, mas trocava tudo pelo título", revelou o brasileiro, em declarações ao site do clube.

O médio cumpriu a sua época de estreia na equipa principal dos dragões e foi durante grande parte do tempo uma peça fundamental para Nuno Espírito Santo. Otávio foi utilizado em ambos os flancos do ataque e no meio-campo, não escondendo para onde vai a sua preferência. "Eu gosto mesmo de jogar a 10. Fiz toda a época passada nessa posição, mas jogo onde o míster me colocar", fez questão de apontar, lembrando a sua experiência ao serviço do V. Guimarães.

Continuar a ler

Em termos coletivos, o brasileiro admitiu que se tornou difícil preparar os jogos fora da luta pelo título, mas a defesa da camisola exige uma mentalidade forte até ao último minuto do campeonato. "No que respeita à motivação, foi um pouco complicado preparar este jogo, pois já não tínhamos pelo que lutar, mas é o FC Porto e temos de lutar pelo clube, procurando sempre os três pontos. Vamos assim até ao fim", concluiu. O médio vai fechar esta época com mais jogos do que na temporada passada, mas com metade dos golos.

Autor: Rui Sousa