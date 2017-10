Continuar a ler

Já na presente temporada, Ovidiu Hategan foi o árbitro do Sporting-Barcelona, num jogo disputado em 27 de setembro no Estádio José Alvalade, onde os catalães venceram por 1-0, também para a Liga dos Campeões.



O FC Porto é terceiro classificado no Grupo G da Champions, com três pontos, atrás de Besiktas, com nove, e Leipzig, com quatro, e à frente do Monaco, com um.



O romeno Ovidiu Hategan arbitra na quarta-feira o jogo entre o FC Porto e os alemães do Leipzig, no Estádio do Dragão, da quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, anunciou esta segunda-feira a UEFA.O romeno é um 'velho conhecido' dos dragões, depois de ter estado em anteriores jogos da Liga dos Campeões, na última época na visita à Juventus (derrota por 1-0), nos oitavos de final, em 2014 na vitória em casa do BATE Borisov (3-0) e em 2013 numa receção ao Áustria Viena (1-1).

Autor: Lusa