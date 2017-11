Relegado para a condição de suplente no FC Porto há mais de um mês, por troca com José Sá, o guarda-redes Iker Casillas admite que essa situação tem um lado positivo, ainda que assegure que irá sempre lutar por um lugar na equipa titular nos dragões."Todos os jogadores acabam por passar pelo banco, mas é algo bom, para valorizar e aprender com os nossos companheiros e perceber a sorte que é estar a jogar. Uma equipa não são apenas os onze jogadores. Gosto de treinar, superar-me e lutar pela titularidade. A concorrência é saudável e continuarei a lutar para jogar", garantiu o espanhol, que apesar de ter sido relegado para o banco por Sérgio Conceição deixa elogios ao técnico: "É um treinador competitivo, com um carácter forte e ambicioso. Conhece bem o FC Porto e a necessidade que o clube tem de ganhar títulos".

Autor: Fábio Lima