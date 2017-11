Continuar a ler

Note-se que após a primeira paragem das ligas, o FC Porto respondeu com um triunfo sobre o Chaves, uma derrota com o Besiktas e outro triunfo sobre o Rio Ave. Após a segunda, venceu o Lus. Évora, perdeu com o RB Leipzig e goleou o P. Ferreira. Na atual, leva o tal triunfo sofrido e dois empates. Sintomático.



Primeira expulsão portista da época tocou a Corona



Jesús Corona foi o primeiro jogador portista contemplado com um cartão vermelho na presente temporada, fruto de uma acumulação de amarelos. Foi já depois da expulsão do mexicano que o Aves logrou marcar o golo que lhe valeu o empate. Antes de Corona, no FC Porto, apenas o treinador Sérgio Conceição havia recebido ordem de expulsão, no caso contra o Portimonense, para a Taça de Portugal. Voltando a Corona, já se sabe que o extremo vai cumprir castigo na próxima jornada, falhando assim o clássico com o Benfica, marcado para sexta-feira. Note-se que, antes dele, o último portista expulso foi Maxi, na época passada, contra o Chaves, para a Liga NOS (31.ª jornada). Note-se que após a primeira paragem das ligas, o FC Porto respondeu com um triunfo sobre o Chaves, uma derrota com o Besiktas e outro triunfo sobre o Rio Ave. Após a segunda, venceu o Lus. Évora, perdeu com o RB Leipzig e goleou o P. Ferreira. Na atual, leva o tal triunfo sofrido e dois empates. Sintomático.Jesús Corona foi o primeiro jogador portista contemplado com um cartão vermelho na presente temporada, fruto de uma acumulação de amarelos. Foi já depois da expulsão do mexicano que o Aves logrou marcar o golo que lhe valeu o empate. Antes de Corona, no FC Porto, apenas o treinador Sérgio Conceição havia recebido ordem de expulsão, no caso contra o Portimonense, para a Taça de Portugal. Voltando a Corona, já se sabe que o extremo vai cumprir castigo na próxima jornada, falhando assim o clássico com o Benfica, marcado para sexta-feira. Note-se que, antes dele, o último portista expulso foi Maxi, na época passada, contra o Chaves, para a Liga NOS (31.ª jornada).

Depois do empate com o Besiktas, na Turquia, o FC Porto voltou ontem a empatar fora, mas contra o Aves e igualmente por 1-1. São portanto dois jogos sem vencer, o que torna este ciclo o mais negativo da temporada para a equipa de Sérgio Conceição. Até agora isso não tinha acontecido, sinal de que a recente paragem do campeonato para os compromissos das seleções fez mal ao dragão.Logo a seguir a esse interregno, o FC Porto ainda venceu o Portimonense, na Taça de Portugal, mas com grandes dificuldades, conforme se pode constatar pelo facto de os golos do empate e da vitória só terem sido alcançados no tempo de compensação e numa altura em que os algarvios estavam reduzidos a dez unidades. A esse triunfo sofrido seguiram-se estes dois empates, sendo que o próximo jogo é de elevado grau de exigência e urge colocar um ponto final nesta pior fase da época. À equipa de Sérgio Conceição exige-se uma resposta cabal na receção ao Benfica, na próxima jornada da Liga NOS.