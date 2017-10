Se o ataque dos dragões continuar com esta dinâmica e eficácia até ao final da época e o trio africano insistir em dinamitar as defesas adversárias como tem feito até aqui, depois de ter dado um Dragão de Ouro a Yacine Brahimi, o FC Porto terá de arranjar forma de premiar em conjunto Vincent Aboubakar e Moussa Marega, uma vez que é difícil distinguir a importância de todos eles no êxito da equipa. Os números não mentem e o trio africano soma, até ao momento, 25 golos, um valor simbólico que se traduz em 62,5 por cento do registo total dos dragões.

A maior fatia cabe a Aboubakar, que entra nesta parceria com 13 golos em 14 jogos e com a vantagem de ter deixado a sua marca no campeonato, Champions e Taça de Portugal. Marega e Brahimi ficam-se pelo campeonato, com oito e quatro tentos, respetivamente, mas alguns deles de grande importância.

Continuar a ler

Um trio que se entende na perfeição em campo e fora dele, dando um perfume especial ao futebol dos dragões. Sérgio Conceição tem sabido tirar o que de melhor têm os dois homens da frente, eles que estavam emprestados na época passada, e especialmente do mágico argelino, que atravessa um momento de forma fantástico. Brahimi ganhou uma dimensão coletiva como nunca se tinha visto desde que chegou a Portugal e nem assim perdeu criatividade no ataque. Mérito do treinador e da vontade de se afirmar de vez ao mais alto nível. Galeno no grupo Sérgio Conceição vai contar novamente com os três africanos para a receção ao Leipzig e no banco de suplentes deverá ter Galeno. O brasileiro, de 20 anos, voltou a trabalhar com o plantel principal na manhã de ontem, ficando como alternativa para o ataque dos dragões. Quem está fora das contas do técnico é Soares, uma vez que o avançado continua a recuperar da lesão no joelho direito, tendo feito tratamento e trabalho de ginásio, enquanto Diogo Dalot falhou o treino por estar ao serviço da equipa B frente ao Covilhã. O grupo volta a reunir-se esta manhã, no relvado do Olival.

Autor: Rui Sousa