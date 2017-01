Colocado na órbita de vários ‘tubarões’ europeus, André Silva viu agora o seu nome relacionado com o Paris Saint-Germain, clube que está a apostar fortemente no reforço do seu plantel neste mercado de inverno. De acordo com a ‘France Football’, o nome do avançado do FC Porto foi proposto pelo empresário Jorge Mendes a Patrick Kluivert, homem-forte do futebol do PSG, mas este terá recusado. Os franceses procuram uma alternativa ao titular Edinson Cavani, mas o ponta-de-lança, de 21 anos, não faz parte dos seus planos.

Recorde-se que Jorge Mendes é o agente de Gonçalo Guedes, avançado do Benfica que acabou de se transferir para o PSG, e terá sido no decorrer desse dossiê que o nome do jogador do FC Porto entrou em cena. André Silva tem contrato com os dragões até 2021 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Arsenal e Manchester City têm-no debaixo de olho. *