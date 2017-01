O interesse do Hull City em Evandro está em cima da mesa e, pelo menos do ponto de vista regulamentar, terá pernas para andar. A vontade do técnico português Marco Silva em voltar a orientar o médio que brilhou sob a sua alçada no Estoril, entre 2012 e 2014, parecia esbarrar logo à nascença na política de inscrições de extracomunitários da Premier League, mas este problema não deverá levantar-se pois, assegurou afonte próxima ao jogador, Evandro detém um passaporte italiano e, assim, contaria como um jogador comunitário.As primeiras informações relacionadas com a eventual inscrição do brasileiro no campeonato inglês apontavam à utilização de um passaporte sérvio que o médio teria dos tempos que representou o Estrela Vermelha, entre 2010 e 2012. Ora, mesmo que tal se confirmasse, e como a Sérvia ainda não faz parte da União Europeia, Evandro teria de se submeter ao mesmo filtro aplicado a todos os não comunitários para receber autorização de trabalho e, segundo a legislação, ‘reprovaria’.Com o recurso ao tal passaporte italiano, a decisão sobre o futuro de Evandro, vinculado aos azuis e brancos até 2018, fica apenas dependente de um entendimento entre o FC Porto e o Hull City, onde o papel de Marco Silva tem sido importante para instigar o acordo. As negociações estão em curso e, embora o empréstimo seja uma possibilidade, o cenário mais provável passa por uma transferência definitiva envolvendo uma compensação para os dragões na casa dos 2 milhões de euros. Sérgio Oliveira e Adrián López também estão na porta de saída.

Autor: André Monteiro