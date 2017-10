Continuar a ler

Vítor Pereira 21/06/2011

"Vamos continuar a cumprir o nosso destino, pois este clube nasceu para ganhar"



Depois de uma época praticamente perfeita sob a batuta de André Villas-Boas, Vítor Pereira tomou as rédeas e, sob a desconfiança inicial, avançou desde logo com um futuro risonho. Viria a ser bicampeão nacional.



Paulo Fonseca 19/01/2014

"Tenho uma confiança cega de que seremos campeões"



A expressão utilizada por Paulo Fonseca tornar-se-ia célebre, pois o técnico acabou por sair do clube um mês e meio depois. À altura das declarações, estava a 3 pontos do líder Benfica, precisamente para quem tinha perdido na jornada anterior, por 2-0. "Vamos continuar a cumprir o nosso destino, pois este clube nasceu para ganhar"Depois de uma época praticamente perfeita sob a batuta de André Villas-Boas, Vítor Pereira tomou as rédeas e, sob a desconfiança inicial, avançou desde logo com um futuro risonho. Viria a ser bicampeão nacional."Tenho uma confiança cega de que seremos campeões"A expressão utilizada por Paulo Fonseca tornar-se-ia célebre, pois o técnico acabou por sair do clube um mês e meio depois. À altura das declarações, estava a 3 pontos do líder Benfica, precisamente para quem tinha perdido na jornada anterior, por 2-0.

"Tenho a certeza de que no próximo ano vamos ser campeões nacionais"Porventura a mais célebre promessa do futebol português. No dia da sua apresentação como treinador do FC Porto, José Mourinho vaticinou com um ano e meio de antecedência o título de 2002/03... que viria a conquistar com 11 pontos de vantagem.