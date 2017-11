Nesta fase sem títulos, o treinador do FC Porto que conseguiu estar isolado no 1º posto com maior vantagem foi Paulo Fonseca. O agora líder técnico dos ucranianos do Shakhtar Donetsk esteve sete rondas a ver os rivais pelo retrovisor e, nesse período, entre as 3ª e 10ª jornadas de 2013/14, chegou a ter cinco pontos à maior sobre o 2º. Acabou por se deixar ultrapassar e esse é um dado que tem de servir de alerta para a atual equipa.Tal como agora, o FC Porto também teve um arranque prometedor no campeonato de 2013/14, mas o título acabaria no Benfica. Paulo Fonseca queixou-se de ter herdado um plantel com muitas caras novas e recheado de "superegos". Sérgio apostou na humildade de proscritos e está a sair-se melhor.