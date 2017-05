Num clássico entre FC Porto e Sporting discutido taco a taco até final, o derradeiro minuto acabou por ser de polémica no Dragão Caixa, com a equipa de arbitragem a não validar um lance que, no entender dos leões, terá ultrapassado a linha de golo e que, a 45 segundos do final, valeria um empate a quatro. Paulo Freitas, técnico sportinguista, apontou precisamente esse erro, ainda que deixe um elogio ao carácter dos seus pupilos."Ficam algumas coisas: o carácter dos meus jogadores, próximo daquilo que podemos fazer no futuro; um adversário difícil; duas grandes equipas e uma que não esteve à altura dos acontecimentos. Saio daqui, num jogo em que marcámos os mesmos golos, e não levou pontos. Marcámos 4... O Sporting merece ser respeitado. O FC Porto é uma grande equipa, mas os meus jogadores demonstraram um grande carácter. Agora é continuar a trabalhar", disse, em declarações à TVI24.Do lado da equipa vencedora, o espanhol Guillem Cabestany admitiu a existência de alguns lances de arbitragem com erros de análise, mas relativizou a questão. "Verificaram-se erros, que depois acabaram por condicionar a arbitragem. Quando os somas, depois entra-se em compensação. Houve possibilidade de queixa por parte do Sporting, mas para nós também. Foi importante somar os pontos, mas mesmo assim podíamos tê-los conseguido com mais calma. Tivemos de sofrer muito. Respiramos hoje e amanhã e depois voltamos. Para disputar um campeonato equilibrado, no qual, no meu entender, não há apenas uma equipa a merecer ser campeã. Vamos ver se conseguimos manter esta regularidade e este nível até final", frisou.

Autor: Fábio Lima