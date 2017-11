Paulo Futre recordou, em entrevista à revista 'Líbero', a saída do Sporting para o FC Porto no início da carreira, falando do impacto que esta teve no futebol nacional em 1984."A minha saída foi, à escala nacional, como a transferência de Figo para o Real Madrid. A diferença é que eu tinha 18 anos e o Luís 26. Foi uma decisão difícil, mas das mais acertadas da minha vida", comentou o antigo jogador.Futre falou ainda da receção que teve nas Antas, sublinhando o papel de Pinto da Costa e o carinho que ainda recebe dos adeptos dos dragões: "O presidente Pinto da Costa acolheu-me e com ele aprendi as regras. Eu era um atrevido, um rebelde, uma criança, e ele ensinou-me a não ultrapassar os limites. Joguei ali três anos e sinto um calor enorme quando estou no norte do país. Ainda que lhes diga que sou do Sporting, para eles é igual".

Autor: Luís Miroto Simões