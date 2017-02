Continuar a ler

Paulo Machado gostava de voltar ao Dragão mas, por enquanto, olha de fora para o meio-campo do FC Porto e vê um jogador que lhe enche as medidas. "Para mim, Danilo tem sido o melhor jogador do FC Porto. E mesmo quando as coisas não estavam bem era ele que ia mantendo a ordem", explicou. E será que o FC Porto consegue resistir ao assédio de grandes clubes europeus pelo camisola 22 dos dragões? "Sabemos que é dificil segurar jogadores de topo, mas depende da vontade do próprio jogador. Às vezes não é só o dinheiro, é preciso ter respeito pelo clube. Se o Danilo quiser ficar na história do clube pode ser que continue por muitos anos", explicou Paulo Machado.



Do ponto de vista coletivo, o médio do Dínamo Zagreb acredita O regresso do FC Porto aos títulos está mais perto do que nunca. "Houve uma quebra da equipa, porque mudavam muito os jogadores e sabemos que isso não costuma ser muito favorável. Mas, agora, o FC Porto está a jogar melhor e penso que é este ano que volta a ser campeão. O Benfica parece estar a sentir mais a pressão", defendeu Paulo Machado.

Portista de coração, Paulo Machado foi formado nos dragões e chegou à equipa principal em 2003/2004; estreou-se na Taça de Portugal, frente ao Vilafranquense. O treinador era... José Mourinho. Na temporada seguinte, em que o FC Porto teve 3 treinadores - Luigi del Neri, Victor Fernandéz e José Couceiro – o médio, de 30 anos, realizou apenas 4 jogos. Em 2005/2006 surgiu o primeiro empréstimo, ao Estrela Amadora, seguindo-se União Leiria e St. Étienne, sempre cedido pelos dragões. Toulouse, Olympiacos e Dínamo Zagreb completam a carreira.