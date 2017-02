Mais do que ex-jogador do FC Porto, Paulo Machado, de 30 anos, é portista de coração. O médio português é, também, amigo de Marko Pjaca, autor do primeiro golo da Juventus no Estádio do Dragão. Conheceram-se na época 2014/15, quando ambos chegaram ao Dínamo Zagreb."Depois do jogo, mandei-lhe uma mensagem a dizer: ‘Mataste a minha equipa’", contou Paulo Machado a Record. E nesta conversa com o nosso jornal também houve tempo para uma revelação. "Há dois anos falei com pessoas do scouting do FC Porto e o primeiro jogador que sugeri foi o Pjaca, porque o miúdo é um fenómeno. Há jogadores que não enganam, basta treinar com eles. Se o FC Porto tivesse aparecido na altura...", atirou o médio. Pjaca acabaria por rumar à Juventus, no ano passado, com o clube italiano a pagar 23 milhões de euros ao Dínamo Zagreb.

Autor: David Novo