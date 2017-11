Continuar a ler

Iker Casillas foi eleito vencedor do 'Golden Foot', galardão atribuído a jogadores com mais de 28 anos que se distinguem pelos seus feitos desportivos de nível individual e coletivo.



O internacional espanhol, antigo jogador do Real Madrid, é o primeiro futebolista a receber o prémio atuando em Portugal.



Casillas, de 36 anos, foi o mais votado pelo público, superando Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos (Real Madrid), Lionel Messi e Luis Suárez (Barcelona), Manuel Neuer e Arjen Robben (Bayern Munique), Andrea Pirlo (New York City mas entretanto retirado), Yaya Touré (Manchester City), Gianluigi Buffon (Juventus) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain).

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, destacou esta terça-feira a importância para o futebol luso do prémio 'Golden Foot' atribuído a Iker Casillas , guarda-redes do FC Porto."É uma excelente notícia para o futebol português, onde atua um dos melhores guarda-redes de sempre. Parabéns ao Iker Casillas, um intérprete exemplar e com um caráter desportivo sem fronteiras", disse o dirigente, em curta nota no site da LPFP.

Autor: Lusa