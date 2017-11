O fantástico golo de Pedro Sá que silenciou o Dragão

Pedro Sá foi uma das figuras da noite no Dragão ao fazer um grande golo que fez pairar a possibilidade de o Portimonense eliminar o FC Porto da Taça de Portugal. No entanto, os portistas ainda conseguiram a reviravolta com dois nos descontos, vencendo por 3-2, e o médio do clube algarvio não escondeu o desalento."Fica um sentimento de grande tristeza. Aos 90 minutos estamos a ganhar por 2-1 e acabamos por perder. Não merecíamos. Criámos muitas dificuldades ao Porto, mas teve o mérito de empurrar-nos para trás. Mas quem está a vencer ao minuto 90 tem de manter o discernimento e segurar a vitória. É verdade que o árbitro deu sete minutos de desconto e tínhamos um jogador a menos, mas devíamos ter vencido", referiu o jogador de 23 anos em declarações à SportTV."Estamos a sofrer muitos golos, temos de melhorar bastante. Mas temos o lado positivo: marcar dois golos no Dragão não é nada fácil", acrescentou Pedro Sá, antes de falar do seu golo, num disparo indefensável de fora da área, admitindo que foi um momento para recordar: "Sem dúvida. Estamos a jogar num dos melhores estádios portugueses, e marcar aqui é sempre especial."