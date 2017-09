Continuar a ler

As maiores preocupações do Portimonense irão centrar-se, admite Pedro Sá, no capítulo defensivo: "O FC Porto gosta de ter a bola, de jogar no meio-campo contrário. Quando recuperarmos a bola não a podemos perder de imediato. O segredo estará em tirar a bola ao FC Porto - eles não gostam de correr atrás dela, como nenhuma equipa gosta... Têm muita qualidade no capítulo ofensivo e espera-nos uma tarefa difícil. Mas se não será fácil para nós, também não será fácil para o FC Porto."



A vitória sobre o Feirense "deu mais confiança ao grupo, que estava a precisar de um sucesso. Não é fácil conviver com as derrotas, ainda mais quatro consecutivas, e quando, em muitos casos, não as merecemos, e, superado esse ciclo, partimos ainda mais motivados para o duelo com o líder."

Pedro Sá, médio do Portimonense, espera "um jogo complicado no reduto do FC Porto, líder do campeonato e candidato ao título", mas acredita "na possibilidade de conquistar pontos, num palco de um grande, onde todos os futebolistas gostam de atuar."A turma de Portimão, garante o médio, "não irá alterar a sua forma de jogar. Temos uma estrutura bem montada e rubricámos até agora prestações de grande qualidade, que justificavam mais pontos. O FC Porto conta com uma equipa muito forte, soma por vitórias os jogos disputados e ainda só sofreu um golo, o que diz bem do seu poderio, mas se aproveitarmos bem as transições poderemos ser perigosos."

Autor: Armando Alves