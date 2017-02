Continuar a ler

O treinador certamente agradecerá a estratégia, pois continuará a poder contar com os jogadores que mais contribuíram para o atual 2º lugar na Liga NOS e para a chegada aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.



O FC Porto mantém-se bem vivo nas duas competições mais importantes do seu calendário competitivo e a equipa está suficientemente bem apetrechada para poder lutar pelos seus objetivos, sendo que o principal continua a ser a conquista do campeonato.



O mercado de transferências fechou e ao FC Porto apenas chegaram Kelvin e Soares. Muito mais importante do que isso foi o esforço feito pela SAD para segurar as pérolas da equipa de Nuno Espírito Santo. Assim, o treinador terá as pedras nucleares para atacar o ciclo de elevado grau de exigência que aí vem, já a começar pelo clássico frente ao Sporting, no próximo sábado à noite.Antes do fecho da janela de transferências do verão, segundo garantia dada pelo presidente Pinto da Costa, foram recusadas propostas por Danilo Pereira (40 milhões), Héctor Herrera (30 milhões) e André Silva (25 milhões), num valor total de 95 milhões de euros. Agora, no mercado de janeiro a cobiça sobre esses e outros jogadores não diminuiu, mas a verdade é que, apesar do mau momento financeiro que atravessa, a sociedade voltou a vincar a sua aposta no plano desportivo.

Autor: Nuno Barbosa