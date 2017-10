Depois de algumas reuniões bem acesas nas últimas épocas, a assembleia geral (AG) de ontem do FC Porto, no Estádio do Dragão, decorreu em águas calmas. O propósito principal do encontro foi a aprovação das contas do clube de 2016/17, mas, no período disponível para o efeito, as questões dos associados foram desaguar à situação financeira da SAD.



Entre outras considerações, o vice-presidente do clube e administrador da SAD, Fernando Gomes, revelou que o plano passa por apresentar lucros no exercício de 2018/19, uma época antes do limite do acordo feito com a UEFA.

Continuar a ler

Relativamente às contas do clube, o lucro individual de 747 mil euros foi motivo suficiente para os presentes votarem favoravelmente, isto apesar dos 34,262 milhões de euros negativos consolidados, mercê das contas da SAD. Contaram-se quatro votos contra e 33 abstenções, num universo de 189 associados presentes. A AG, que durou pouco mais de duas horas, continuou depois com a sessão de perguntas. Segundo Record apurou, Fernando Gomes revelou que na época corrente, na qual a SAD pode dar um prejuízo máximo de 20 milhões de euros, a perspetiva é apresentar ‘apenas’ 9 e passar a terreno positivo em 2018/19, temporada na qual ainda poderá apresentar um resultado negativo de 10 milhões de euros. Também ao nível financeiro, o administrador da SAD anunciou aos sócios um novo aumento de capital a breve trecho, isto como uma medida de combate aos capitais próprios negativos – que neste momento se situam nos 9,1 milhões de euros. Adiantou também que, após as contas estarem reequilibradas, o objetivo é obter anualmente um valor entre 30 e 35 milhões de euros de mais-valias em transações de passes.

Autores: André Monteiro e Nuno Barbosa