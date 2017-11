Pinto da Costa recorreu à sua página na revista ‘Dragões’ para deixar um aviso a todos aqueles que, no seu entender, tentam perturbar a carreira da equipa no campeonato. A esse propósito, o presidente, de 79 anos, aproveitou para manifestar toda a confiança no plantel para responder às ameaças do exterior."Os ataques chegam do lado de fora, muito para além dos limites jogáveis e dos limites da decência. De pouco lhes serve, porque estou certo de que o Sérgio Conceição e o plantel farão tudo para consolidar a vantagem sobre quem nos persegue, que, em boa verdade, e face à qualidade do futebol praticado, até já poderia ter assumido outra expressão", destacou.A determinação é grande e a mensagem que passa para o exterior é clara e com lemas antigos: "É lá dentro, nas quatro linhas, que queremos ser os melhores e, se for preciso, como é quase sempre, haveremos de o ser contra tudo e contra todos ou, como já disse em tempos, contra tudo e contra tolos."

Autor: Rui Sousa