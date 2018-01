Pinto da Costa: «Com o vídeo-árbitro já estamos habituados...»

Vídeo-árbitro anulou golo a Soares por fora de jogo

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, destacou que o Sporting acabou por ser mais feliz na "lotaria" dos penáltis, deixando depois críticas a Artur Soares Dias, vídeo-árbitro neste clássico da meia-final da Taça CTT, que anulou um golo a Soares na primeira parte."Jogo jogado não demonstrou nada. Costumam dizer que os penáltis são uma lotaria e estou parcialmente de acordo, o Sporting foi mais feliz. Tivemos um golo anulado pelo vídeo-árbitro... mas com o VAR já estamos habituados. Ninguém protestou nem achou que era golo mas no domingo esse senhor que estava no VAR anulou-nos um golo. Que seja feliz se vier aqui fazer a final da Taça. tenho que verificar as atuações e ter a minha opinião. Não conheço a maior parte deles, admito que todos querem fazer o melhor possível. Hoje, este árbitro fez uma grande arbitragem. Há elementos que podem ser um suporte para a valorização da arbitragem, é preciso é não serem sempre os mesmos, para não se assistirem a cenas como no V. Setúbal-Sporting. Os responsáveis têm que fazer a triagem", analisou o presidente portista, que deixou elogios a Majeed Waris e Paulinho:"Estes reforços vão ser muito positivos."Sobre o clima no futebol português, Pinto da Costa deixou reparos aos programas de TV: "Não faço ideia. Não estou envolvido nas polémicas nem faço parte dos programas que as televisões têm para a palhaçada. Não os vejo, não me incomodam, mas é palhaçada. Não é gente do futebol que está nesses programas, tirando uma ou outra pessoa."