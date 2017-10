Pinto da Costa chefiou a comitiva do FC Porto nesta deslocação à Alemanha e mostrou-se confiante na obtenção de um bom resultado frente ao RB Leipzig. O presidente, de 79 anos, garantiu que os dragões vão entrar em campo com o desejo de conquistar os três pontos. "Esperamos sempre ganhar. A confiança está sempre em alta", apontou o líder portista, à partida do Porto. Como acontece habitualmente na véspera dos jogos europeus, Pinto da Costa assistiu à conferência de imprensa do técnico e do jogador dos dragões e depois encaminhou-se para uma zona junto ao relvado, tendo observado a preparação da equipa.O presidente viu 20 dos 21 convocados a treinar. Em Portugal ficaram o lesionado Soares e o o guarda-redes João Costa, já que Vaná nem está inscrito na UEFA. Nesse sentido, a principal novidade nos eleitos foi Diogo Dalot, jovem lateral-direito que já vai começando a despertar a atenção de grandes clubes estrangeiros. Depois da grande exibição frente ao Lusitano de Évora, para a Taça de Portugal, onde fez os 90 minutos e arrancou a assistência para o segundo golo de Vincent Aboubakar, o defesa, de 18 anos, teve como prémio a possibilidade de viajar para Leipzig com a equipa principal, mas depois foi com a sub-19 que se treinou e é lá que vai jogar.