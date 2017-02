O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, falou no final da partida a uma televisão estrangeira. O líder mostrou-se crítico com o trabalho do árbitro alemão Felix Brych, ainda que não tenha referido o nome do juiz, e fez-se acompanhar de um smartphone, com a imagem do pé esquerdo de Herrera."O jogo fica marcado pela expulsão do Alex Telles, mas o nosso jogador Herrera ficou com o pé neste estado", disse Pinto da Costa, enquanto virava o telemóvel para a câmara de televisão. "É incrível. Mas é o futebol. É o futebol que não compreendo. Foi um jogo que durou um par de minutos e depois da expulsão foi um jogo de sentido único, infelizmente com sequências graves como esta, do estado do pé de Herrera", afirmou o presidente dos dragões. Aos 50’, o mexicano foi atingido por Lichtsteiner e Felix Brych puniu o suíço com cartão amarelo. No final da partida, Herrera foi mesmo suturado com 17 pontos.Refira-se, por fim, que durante a tarde o máximo responsável dos dragões acompanhou o diretor-geral da Juventus, Giuseppe Marotta, numa visita ao museu do FC Porto, no Dragão.