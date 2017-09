Pinto da Costa ficou, naturalmente, muito satisfeito com o triunfo e o desempenho da equipa do FC Porto no Mónaco, fazendo mesmo questão de a classificar como uma "exibição fantástica"."Foi à imagem daquilo que queremos no clube, à imagem do treinador e com os jogadores a darem o máximo. No final do jogo todas as pessoas do Monaco reconheceram a justiça da nossa vitória. Espero que toda a imprensa o reconheça e que não venham dizer que o Monaco é uma equipa fraca, pois é o campeão de França", lembrou o presidente portista em declarações no final do encontro desta noite, a contar a 2.ª jornada da Liga dos Campeões.Já quanto ao duelo frente ao Sporting, agendado para o próximo domingo, Pinto da Costa lembrou que ainda é cedo para falar disso mas garantiu que há uma coisa que não vai mudar. "O clássico? Isso é só no domingo. Agora queremos desfrutar desta vitória. Amanhã começaremos a pensar e a trabalhar com o mesmo cuidado e o mesmo respeito com que encarámos o Monaco", concluiu.