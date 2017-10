Gala Dragões de Ouro encheu o Dragão Caixa de glamour

Pinto da Costa encerrou a gala dos Dragões de Ouro deste ano com rasgados elogios a Yacine Brahimi, um dos jogadores do FC Porto em maior foco nesta temporada, comparando-o ao também argelino Rabah Madjer, herói do primeiro título europeu dos dragões, em Viena."Herdou a magia argelina do Rabah Madjer. Enche-nos com a sua fantasia, dá-nos alegria vê-lo jogar e quanto a põe ao serviço do coletivo é um extraordinário jogador, um digno sucessor de Madjer, uma lenda do nosso clube", disse o presidente portista no palco, no Dragão Caixa, rematando: "foi com justiça que recebeu o prémio de futebolista do ano.Diogo Dalot, a revelação do ano, também mereceu palavras muito positivas de Pinto da Costa: "foi um prémio do acreditar no futuro e para compensar o presente. É ja uma realidade do nosso futebol, tem 10 anos de clube e espero que por muitos mais venha a estar aqui presente para receber outros prémios."