Na mensagem que abre o documento, Pinto da Costa destacou o bom trabalho que Sérgio Conceição tem feito no comando da equipa, destacando a qualidade do futebol e a empatia com os adeptos."A temporada 2017/18 reacendeu, definitivamente, a chama do Dragão, recuperou as facetas de uma equipa ‘à Porto’, assente nos quatro pilares que a tantos êxitos nos conduziram: competência, rigor, paixão e ambição. Os resultados estão à vista, mas não são apenas os números que falam por si. A qualidade do futebol apresentado também. Sérgio Conceição colocou a equipa a praticar um futebol positivo, de ataque, que encanta e galvaniza os adeptos, tendo criado um espírito de união e de conquista entre todos", transmitiu o presidente, de 80 anos.Noutro âmbito, a SAD também se congratulou por "economicamente, a redução das remunerações a pagar a atletas é já representativa da estratégia que visa o equilíbrio da sociedade, sem necessidade de contabilizar avultados montantes com transações de jogadores. No entanto, com base nos resultados obtidos, perspetiva-se ainda a necessidade de efetuar um valor considerável de mais-valias de transferências para que a sociedade consiga atingir um resultado positivo no final da época", pôde ler-se ainda.