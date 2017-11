O presidente do FC Porto desmente "totalmente" que tenha existido uma reunião com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes , sobre o clima que se vive atualmente no futebol português."Totalmente mentira. Estive com o Dr. Fernando Gomes no FC Porto-RB Leipzig, não falámos nada, não era o momento adequado, durante um jogo daquela importância", afirmou Pinto da Costa esta sexta-feira à margem da inauguração da exposição sobre os 90 anos de basquetebol do FC Porto.