Pinto da Costa e Bruno de Carvalho fazem parte da lista das 100 pessoas mais influentes no mundo do futebol na avaliação da revista FourFour Two. O presidente do FC Porto surge no 57.º lugar e o do Sporting duas posições abaixo (59.º).No caso de Pinto da Costa, a publicação destaca o papel que teve na transformação do FC Porto e as capacidades descobrir jogadores "anónimos" garantindo depois transferências de grande impacto com os mesmos.Quanto a Bruno de Carvalho, descrito como um "negociador duro", a FourFour Two dá como exemplo as saídas de Islam Slimani para o Leicester. É também dito que "é conhecido por ser impaciente com os treinadores" que escolhe para orientar o Sporting, lembrando as situações de Leonardo Jardim e Marco Silva.

Autor: Sandra Lucas Simões