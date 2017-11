Continuar a ler

No encontro da quinta e penúltima jornada do grupo G da 'Champions', Felipe ainda colocou o FC Porto em vantagem, aos 29 minutos, mas Talisca, emprestado pelo Benfica, empatou aos 41, um golo que permitiu ao Besiktas garantir o apuramento para os oitavos de final e o primeiro lugar do grupo. FC Porto conquistou um ponto em casa do Besiktas , que lhe garante pelo menos a presença na Liga Europa e o deixa dependente de si próprio para seguir em frente na Liga dos Campeões.

Pinto da Costa já comentou a decisão dos árbitros de avançarem com uma greve na jornada do próximo fim de semana. O presidente do FC Porto manifestou despreocupação, argumentando que não lhe diz respeito."Só me preocupa aquilo que me diz respeito. O que não me diz respeito, não me preocupa. Não sou eu que tenho de tratar disso. É uma questão que não existe para mim", disse Pinto da Costa após o jogo com o Besiktas.