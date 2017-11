O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, respondeu esta sexta-feira às acusações do Benfica sobre um 'Novo Apito Dourado' com o desempenho dos encarnados na Liga dos Campeões."Não tenho esse canal [BTV]. O Benfica pode falar no que quiser. Querem que o Benfica fale do quê? Da Champions? Em cinco jogos tem zero pontos, 1 golo marcado e 12 sofridos. Acha que o Benfica pode falar de futebol? O Benfica tem de falar de qualquer coisa, nem que seja da Guerra Civil de Espanha. Agora de futebol é que não pode falar. Então em cinco jogos tem zero pontos, é um recorde. Acha que o Benfica pode falar de futebol? Se fosse o Benfica falava das guerras de Aljubarrota e de tudo o que quisessem, agora de futebol é óbvio que não podem falar", disse o líder portista esta sexta-feira, à margem da inauguração da exposição sobre os 90 anos de basquetebol no clube, quando questionado sobre as acusações do Benfica no programa 'Chama Imensa' da BTV.