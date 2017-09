Pela primeira vez na presente temporada, Pinto da Costa assistiu, ontem, a um jogo do FC Porto fora de casa. Tudo porque no passado mês de julho, o presidente, de 79 anos, sofreu uma queda e fraturou três costelas. Ainda assim, esteve em todos as partidas oficiais da sua equipa no Estádio do Dragão.

Ontem, Pinto da Costa viajou até Vila do Conde no autocarro da equipa, onde também estavam Miguel Layún e Hernâni. O lateral mexicano e o extremo português foram, portanto, convocados, mas na hora de escolher os 18 da ficha de jogo acabaram por ser preteridos por Sérgio Conceição.