Pinto da Costa recorda os duelos com a Juventus, clube que considera amigo. "Lembro-me do jogo da Champions a seguir ao 11 de Setembro[FC Porto e Juventus defrontaram-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões a 10 de outubro de 2001]. Houve uma enorme união entre as equipas num momento tristíssimo. São dois clubes amigos e será um prazer voltarmo-nos a encontrar", recordou.O líder dos dragões tem uma referência na vecchia signora que compara a Casillas pelas qualidades evidenciadas na baliza. "Buffon é o meu jogador preferido da Juventus pelo amor infinito que demonstrou pela equipa quando desceram. É uma lenda, um fantástico guarda-redes, como é Casillas", referiu. Também teve uma palavra para Alex Sandro, ex-jogador do FC Porto, que, segundo Pinto da Costa, tornar-se-á o melhor lateral-esquerdo do mundo.