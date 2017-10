Não foi em Évora, foi no Restelo. Centenas de adeptos do Lusitano deslocaram-se à capital para apoiar a sua equipa no jogo contra o FC Porto, mas da Invicta também foram muitos os que não quiseram perder a partida de ontem. Inclusive Pinto da Costa. O presidente dos dragões chefiou a comitiva e bem antes do apito inicial foi uma das ‘estrelas’ da noite inesquecível para adeptos e responsáveis do Lusitano de Évora. Pinto da Costa até aceitou tirar fotografias para os alentejanos recordarem daqui a muitos anos...

A goleada do FC Porto era, mais ou menos, previsível e os adeptos azuis e brancos não deixaram de cantar nas bancadas. Também eles quiseram homenagear Pinto da Costa e, como em outras tantas vezes, cantaram o nome do presidente no 2º tempo.