O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, considerou esta sexta-feira que "houve uma viragem com a vinda do treinador Sérgio Conceição", que colocou a equipa a jogar de "uma maneira diferente, com mais determinação e sempre para ganhar"."Não só pelos resultados, mas acho que começou antes dos resultados, porque ainda não tinha começado o campeonato e já se notava este entusiasmo, porque toda a gente percebeu que houve uma viragem com a vinda do Sérgio Conceição", disse Pinto da Costa.Ainda de acordo com o presidente azul e branco, o FC Porto "passou a jogar de uma maneira diferente, com mais determinação e sempre para ganhar" e isso é que foi importante para voltar a entusiasmar os adeptos, criando uma relação proporcional entre os resultados e o apoio do público.