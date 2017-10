Pinto da Costa acredita que o FC Porto vai fazer tudo para sair de Alvalade, este domingo, com os três pontos, ainda que, como comprovam os elogios deixados ao Sporting e a Jorge Jesus, o adversário seja de respeito."A equipa está muito focada, está concentrada no jogo. Estão confiantes, com sentido de responsabilidade e da dificuldade do jogo. O Sporting tem uma boa equipa, o treinador não precisa de adjetivos. Vai ser muito difícil, mas não tenham a mínima dúvida que vamos jogar para ganhar. Ninguém pode garantir que ganha, mas podemos sempre jogar para ganhar", disse o presidente portista, ao Porto Canal, este domingo, momentos antes da comitiva azul e branca deixar a unidade hoteleira onde pernoitou em Lisboa.Sobre o apoio que a equipa foi sentindo por parte dos seus adeptos na capital portuguesa, Pinto da Costa disse que esse é um entusiasmo conhecido: "Estamos numa onda positiva, mas é preciso realçar o seguinte: mesmo antes dos resultados não estarem tão bons como agora já eramos acarinhados pelos portistas de Lisboa. Não é uma presença só dos bons momentos, é de qualquer momento."

Autor: André Monteiro