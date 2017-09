Continuar a ler Determinado a "fazer do FC Porto um clube cada vez maior", Pinto da Costa afirmou que continuará "enquanto tiver forças.



Determinado a "fazer do FC Porto um clube cada vez maior", Pinto da Costa afirmou que continuará "enquanto tiver forças.Pinto da Costa considerou que a vitória frente ao Monaco por 3-0 foi uma "resposta inequívoca". "Todo o futebol se admirou, a equipa encarnou o espírito do dragão", frisou.O líder portista deixou ainda uma mensagem aos adeptos. "É neles temos que encontrar forças para sermos o baluarte do norte, contra o centralismo", defendeu. "Só que nem sempre é possível ganhar ou então não nos deixam", referiu, prometendo que a equipa "vai lutar muito em Alvalade".

Com a visita a Alvalade marcada já para domingo, Pinto da Costa garantiu que o FC Porto vai dar tudo para conseguir ganhar ao Sporting e aumentar a vantagem na liderança da Liga NOS. O presidente dos dragões disse, ao Porto Canal no âmbito das comemorações do 124.º aniversário do clube, que "gostava de dar aos adeptos prendas todos os dias" e não se ficou por aqui.