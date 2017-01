Continuar a ler

De resto, foram seis as baixas na estreia do ex-V. Guimarães no Olival. Além do argelino Brahimi, cuja seleção encerrou ontem a sua participação na CAN'2017, e dos lesionados conhecidos - Maxi Pereira, Rúben Neves e Jesús Corona - também Danilo Pereira e Rui Pedro terão ficado aos cuidados da equipa médica do FC Porto. Resta, portanto, esperar pelo boletim de treino para se perceber o que está a condicionar o médio e o avançado.



Aí está o reforço do FC Porto!

Pinto da Costa marcou presença no treino desta terça-feira marcado pela estreia de Soares. O avançado brasileiro assinou ontem pelo FC Porto até 2021 e, esta manhã, já trabalhou com o grupo orientado por Nuno Espírito Santo sob o olhar atento do presidente dos dragões.Os azuis e brancos estão a preparar o encontro com o Estoril, da 19.ª jornada, agendado para sábado, às 18H15, encontro que Soares não disputará uma vez que viu o 5.º amarelo no jogo frente ao Sp. Braga na última jornada, ao serviço do V. Guimarães, tendo assim de cumprir castigo.

Autor: Nuno Barbosa