Data Mercado Código ISIN Operação Quantidade Preço (euros) Montante (euros) 13/6/2014 EuroNext Lisboa PTFCP0AM008 Compra 2.236 0,54 1.207,44 30/11/2016 EuroNext Lisboa PTFCP0AM008 Compra 3.000 0,70 2.100,00 29/12/2016 EuroNext Lisboa PTFCP0AM008 Compra 1.821 0,69 1.256,49 13/2/2017 EuroNext Lisboa PTFCP0AM008 Compra 1.178 0,69 812,82 8.235 5.376,75

Em junho de 2014, Pinto da Costa comprou 2.236 ações ao valor unitário de 54 cêntimos, num total de 1.207,44 euros. A 30 de novembro do ano passado voltou ao mercado, quando adquiriu 3 mil títulos, a 70 cêntimos, num investimento de 2.100 euros; um mês mais tarde comprou 1.821 ações, a 69 cêntimos cada, investindo 1.256,49 euros; e, finalmente, comrpou 1.1178 ações, novamente a 69 cêntimos, gastando 812,82 euros."Após estas transações, o Presidente do Conselho de Administração da FC Porto - SAD passou a ser titular de 255.999 ações, correspondentes a 1,14% do capital social e dos direitos de voto da sociedade", lê-se ainda no comunicado.