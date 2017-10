Gala Dragões de Ouro encheu o Dragão Caixa de glamour

Na gala Dragões de Ouro, entre elogios aos restantes galardoados e outras personalidades ligadas ao passado e presente do FC Porto, Pinto da Costa dirigiu-se a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube, que tem estado em particular destaque no caso dos emails divulgado no Porto Canal."O Dragão de Ouro para Funcionário do Ano foi muito justo. O Francisco J. Marques é exemplo de dedicação, na permanente luta contra aqueles que não querem a descoberta da verdade, contra a vontade de não quererem que o futebol e o desporto sejam uma escola de virtudes, é de uma grande coragem. Fiquei feliz, porque a sua escolha foi feita por unanimidade, só tive pena de não poder dar-lhe os parabéns por email, porque não tenho", prosseguiu.