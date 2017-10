Continuar a ler

Em termos comparativos, refira-se que Bruno de Carvalho recebeu, no mesmo período e como presidente da SAD do Sporting, perto de 183 mil euros : ao valor fixo de 147 mil euros (igual ao do ano passado) acrescenta-se um valor variável de 35.751,43 euros (que compara com os 14 mil do exercício anterior), o que perfaz um total de 182.751,43 euros.O Benfica ainda não apresentou o relatório de 2016/17, mas no exercício anterior (2015/16), Domingos Soares de Oliveira e Rui Costa auferiram um total de 537 mil euros: o primeiro recebeu 307 mil (231 fixo e 76 em variáveis), ao passo que Rui Costa recebeu 230 mil euros (apenas remunerações fixas, sem variáveis).

Pinto da Costa recebeu, na época passada, 520 mil euros em salários no FC Porto (remuneração fixa, sem gratificações), o mesmo valor que na época anterior. O valor consta do Relatório e Contas da SAD portista , entregue na quinta-feira à CMVM, documento que avança ainda que "as remunerações atribuídas durante o exercício aos elementos do Conselho de Administração da FC Porto - SAD ascenderam a 1.425.417 euros e estão totalmente pagas".Assim, Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Reinaldo Teles, os restantes elementos da SAD portista remunerados, auferiram de 28 mil euros (brutos) cada um, ao passo que Antero Henrique, que renunciou ao cargo de administrador a 1 de setembro de 2016, recebeu 44.417 euros.