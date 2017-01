Continuar a ler

"Foi bicampeão pelo nosso clube, mas nesta altura o que mais recordo é a relação de amizade que mantivemos todos estes anos", realçou o dirigente em declarações ao sítio oficial dos azuis e brancos.Pinto da Costa, que deixou condolências em nome pessoal e do clube à família do antigo técnico, recordou ainda o "jeito introvertido" e o "excelente conversador" que conheceu no clube, no qual "mostrou sempre ser um trabalhador incansável".O Guarani, primeiro clube que o brasileiro orientou, anunciou a morte do ex-treinador. A causa da morte não foi ainda tornada pública, mas Carlos Alberto Silva tinha sido operado ao coração no final de 2016 e estava em período de convalescença.Natural de Belo Horizonte e formado em Educação Física, conseguiu no início da carreira, em 1978, levar o Guarani ao primeiro e único título brasileiro da sua história, passando depois, entre outros clubes, por Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Santos.Fora do Brasil, além das duas épocas no FC Porto, treinou o Santa Clara, os espanhóis do Deportivo e ainda levou ainda os japoneses do Yomiuri Kawasaki ao título em 1991.Comandou ainda o escrete, vencendo os Jogos Pan-Americanos de 1987 e conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Seul1988.