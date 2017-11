Continuar a ler

"Isso não me diz respeito. Respeito qualquer decisão dos árbitros, não interfiro nem tenho nada a ver com isso, não sou eu que tenho de resolver o assunto, seja para haver greve ou não, os árbitros é que têm de decidir o que devem fazer e não vou ser eu que vou tentar sequer influenciá-los", disse.



Questionado sobre a reunião do denominado G15 (clubes da Liga NOS sem os ditos três grandes), Pinto da Costa ironizou e afirmou desconhecer, até porque não foi convidado, mas pelo que sabe, o mais correto seria chamar-lhe G11, porque só estavam 11 emblemas.



"Não estou a dar crédito nem descrédito. Não fui convidado para essa reunião. Agora, questiono como é que António Salvador [presidente do Sporting de Braga] está contra os empréstimos e tem lá um jogador que nos pediu muito emprestado, que é o João Carlos Teixeira. Espero que em janeiro ele o devolva, para ser coerente", acrescentou.



O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, considerou que os árbitros profissionais é que "têm de decidir o que devem fazer, seja para haver greve ou não", e que irá "respeitar qualquer decisão que tomem".Pinto da Costa, que falava durante a inauguração da exposição sobre o basquetebol do clube, no Museu do FC Porto, disse que a situação vivida pelos árbitros não lhe diz respeito e que não irá sequer tentar "interferir ou influenciar qualquer decisão".

