Pinto da Costa comentou esta sexta-feira o "clima de ódio" que se vive no futebol português, atribuindo aos comentadores responsabilidades na matéria. "Estes indivíduos que não percebem nada de futebol é que são especialistas na arbitragem?", questionou o presidente do FC Porto à margem da inauguração da exposição sobre os 90 anos de basquetebol no clube."Há muito tempo que estes senhores minam futebol português e o clima na arbitragem. Agora é que descobriram que há este clima e os dirigentes são culpados. São culpados porque contribuíram para que os 'Goberns' e 'Ruis Gomes da Silva" estivessem nos programas. Aí começou clima de ódio no futebol português", disse Pinto da Costa, apelando a uma "meditação" por parte das televisões.Para Pinto da Costa dizerem que "há um clima de guerrilha por causa dos diretores de comunicação é passar um pano pela poeira e encobrir o que esses senhores andaram a fazer de mal ao futebol durante muitos anos".