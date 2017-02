Continuar a ler

Nos 35 anos à frente do clube azul e branco, já realizou negócios por somas recorde, como são os casos de Hulk (60 milhões de euros), James Rodríguez (45 milhões de euros), Falcao (40 milhões de euros) ou Mangala (40 milhões de euros). Os negócios realizados com a Juventus também não foram esquecidos. "Lembro-me do negócio do Rui Barros que foi arranjado por mim, pelo Boniperti e Zoff. Depois recordo-me da transferência do Alex Sandro, que foi tratada amigavelmente e com o máximo respeito", declarou.

É certo e sabido que o FC Porto , desde que Pinto da Costa assumiu a presidência em 1982, tem crescido exponencialmente conquistando títulos, ganhando nome na Europa e…realizando negócios milionários. Em entrevista ao jornal italiano 'La Gazzeta dello Sport', na sequência da antevisão ao jogo de quarta-feira frente à Juventus para a Liga dos Campeões, o presidente dos dragões explica os segredos dos negócios que conduziu."Nem sempre faço a escolha certa. Conduzo muitos negócios, alguns com sucesso, outros não, mas são todos para o bem do FC Porto. Tenho feito bons negócios para nós e para os clubes com os quais negociamos: o Deco para o Barcelona , o Pepe para o Real Madrid , o Ricardo Carvalho para o Chelsea , o Moutinho para o Monaco . É preciso conhecimento, tem de se seguir as diretrizes certas, além de que a técnica, o profissionalismo e o carácter dos jogadores também contam", sublinhou Pinto da Costa quando questionado sobre os segredos para vender tão caro.