Pinto da Costa considera que o FC Porto só não está na frente do campeonato nacional devido a "armadilhas". Sem se referir diretamente a questões de arbitragem, o líder dos dragões, de 79 anos, falou de uma equipa "cheia de saúde" na 'Página do Presidente' que assina na revista Dragões de fevereiro/março."Oito vitórias consecutivas no campeonato, a última delas com uma goleada que é recorde no nosso estádio, mostram bem a saúde do futebol do FC Porto. Todos sabemos e sentimos as armadilhas que nos foram colocando no caminho - se não existissem seríamos líderes destacadíssimos -, mas a tudo a equipa foi sabendo responder e chega à fase crucial cheia de saúde", lê-se no texto.O dirigente fez questão de "salientar o contribudo dos adeptos, incansáveis no apoio à equipa no Dragão ou fora dele". "A comunhão entre a equipa e o público é uma das conquistas desta temporada", escreveu Pinto da Costa, terminando com um apelo às bancadas: "Que todos tenhamos noção que as armadilhas vão continuar e que o comportamento dos nossos adeptos em momento algum dê margem aos que nos querem prejudicar."

Autor: André Monteiro